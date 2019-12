SV Sandhausen will starken Jahresabschluss gegen Kiel

Sandhausen. Mit einem Sieg gegen Holstein Kiel will der SV Sandhausen seine Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga ausbauen und nach der starken Hinrunde einen erfolgreichen Jahresabschluss feiern. Nach zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage glaubt Trainer Uwe Koschinat, dass der Tabellenneunte auch am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in der letzten Partie vor der Winterpause nicht nachlassen wird. "Kiel ist extrem auswärtsstark, aber wir sind mittlerweile auch eine Heimbastion", sagte Koschinat am Donnerstag.

Der Tabellenzehnte aus Schleswig-Holstein ist vor dem 18. Spieltag das zweitstärkste Auswärtsteam der Liga und hat in den jüngsten drei Spielen in der Fremde sieben Punkte geholt und zehn Tore erzielt. Dennoch forderte Koschinat einen Sieg vom SVS, der nur eine Heimpleite kassiert hat und wohl in Bestbesetzung antreten kann.

Ein kleines Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Kevin Behrens. Der Stürmer musste wegen eines dicken Knöchels im Training pausieren, soll bis Sonntag aber wieder fit sein. Mittelfeldspieler Robin Scheu fällt wegen einer Muskelverletzung weiter aus.