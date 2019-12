Trainer sieht die Hamburg Towers auf dem richtigen Weg

Hamburg (dpa/lno) – Chefcoach Mike Taylor sieht seine Hamburg Towers im Basketball-Bundesligaspiel gegen den Favoriten Alba Berlin nicht chancenlos. Obwohl vor der Partie des Aufsteigers am Sonntag (15.00 Uhr) in der edel-optics.de-Arena fast alles für den Tabellendritten spricht, könnte die Belastung ein Nachteil für die Berliner sein. Denn während die Towers zwei Wochen spielfrei hatten, musste Alba in dieser Zeit fünf Pflichtspiele absolvieren – das letzte sogar noch am Freitagabend in der Euroleague bei Asvel Villeurbanne in Frankreich.

"Wir können gegen Alba zeigen, dass wir mit den großen Teams der Liga mithalten können", betonte Taylor am Donnerstag in der Hansestadt. Sein Team, das zuletzt in Braunschweig im zehnten Spiel den zweiten Saisonsieg feiern konnte, sieht er auf dem richtigen Weg.

"Die Mannschaft ist weiter zusammengewachsen. Die Spieler mögen sich, sie verstehen sich, haben Spaß und helfen sich." Vor eigenem Publikum tun sich die Towers jedoch schwer. Drei der bislang vier Heimspiele gingen deutlich verloren. Dem stehen in sechs Gastspielen zwei Siege plus eine Niederlage nach Verlängerung in Frankfurt gegenüber.