Nach Bänderriss: HSV bei Darmstadt 98 ohne Kapitän Hunt

Hamburg. Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss im letzten Spiel des Jahres auf Aaron Hunt verzichten. Der 33 Jahre alte Kapitän hatte am Mittwoch im Training bei einem Zweikampf mit Xavier Amaechi eine Bänderverletzung erlitten, die seinen Einsatz im Punktspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) bei Darmstadt 98 unmöglich macht. "Es ist nichts Großes, aber für Samstag reicht es nicht", berichtete HSV-Trainer Dieter Hecking am Donnerstag. Es sei nur ein Band gerissen, so dass Hunt nach der Winterpause wieder mitmischen könne.

Ob Sonny Kittel, der Hunt schon einige Male auf dessen Posten im offensiven Mittelfeld ersetzt hat, in die Startelf zurückkehrt, ließ Hecking offen. Der 55 Jahre alte Coach erwartet wie im Hinspiel (1:1) einen Gegner, der es versteht, die Räume eng zu machen und mit langen Bällen zu operieren. "Aber auch da wird es wieder an uns liegen. Wir müssen es nach vorne besser machen als zuletzt beim 1:1 in Sandhausen", forderte Hecking eine bessere Chancenverwertung. Das Ziel des HSV sei, auf dem zweiten Tabellenplatz zu überwintern.