Kiel. Von A wie Abfallentsorgung bis Z wie Zulassungsstelle: Unter der einheitlichen Behördennummer 115 suchen auch in Schleswig-Holstein immer mehr Menschen Informationen zu Verwaltungsleistungen. "Die Anrufzahlen haben sich stetig nach oben entwickelt", sagte ein Sprecher des Digitalisierungsministeriums in Kiel der Deutschen Presse-Agentur dpa. So waren es demnach im November 2016 rund 16 000 Anrufe pro Jahr. In diesem Jahr gab es allein zwischen Januar und Oktober gut 74 200 Anrufe.

Auch die Zahl der teilnehmenden Kommunen ist den Angaben zufolge seit dem Start im Norden deutlich gewachsen. Die ersten, die 2011 dabei waren, waren die Stadt Kiel und der Kreis Pinneberg. Es folgten kurze Zeit später das Land und sechs weitere Kommunen. Aktuell seien 44 kommunale Verwaltungen beigetreten, sagte der Ministeriumssprecher weiter. Dazu gehören unter anderem die Kreise Nordfriesland, Dithmarschen, Pinneberg sowie die Städte Kiel, Lübeck, Flensburg und zahlreiche kreisangehörige Kommunen. Weitere Anfragen lägen bereits vor.

Bundesweit ging die zentrale Nummer 2009 an den Start. Mittlerweile sind neben der Bundesverwaltung mehr als 550 Kommunen und 13 Länder dabei.

Derzeit können rund 70 Prozent der Bewohner sowie Unternehmen in Schleswig-Holstein Auskünfte zu Verwaltungsleistungen aller föderalen Ebenen - Gemeinde, Kreis, Land, Bund - erhalten. Dabei ist es egal, welche Behörde, Verwaltungsebene oder Zuständigkeit betroffen ist.

Die Mitarbeiter der telefonischen Servicecenter geben beispielsweise Auskunft, welche Behörde in Wohnortnähe für die Beantragung eines Personalausweises zuständig ist, welche Dokumente für einen Antrag erforderlich sind und wann die Behörde geöffnet hat. Auch Fragen etwa zu Gewerbeanmeldung und Melderegisterauskunft oder der Beantragung von Bafög werden unter der 115 beantwortet.

Auch für die Verwaltungen lohnt nach Ansicht des Ministeriums die Teilnahme an der 115. So werden unter anderem durch die Entlastung der Fachebene interne Strukturen optimiert und die Verwaltung effizienter gemacht.