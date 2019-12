18-Jähriger bei Streit mit Messer verletzt

Hamburg. Ein Mann ist bei einem Streit im Hamburger Stadtteil St. Pauli mit einem Messer am Hals verletzt worden. Der 18-Jährige habe sich aus unbekannten Gründen mit einem 21-Jährigen gestritten, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Plötzlich zog der ältere Mann ein Messer und stach zu. Der Verletzte floh in eine Bahnstation. Er wurde stark blutend in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige wurde bei dem Streit am Kopf verletzt. Auch er wurde am Mittwochabend in ein Krankenhaus gebracht.