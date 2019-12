Kundgebung: Schäfer stöhnen unter Wolf-Attacken

Friedrichskoog. Die Schäfer an der Westküste fordern Hilfe beim Schutz ihrer Herden. Selbst sogenannte wolfssichere Zäune schützen ihre Tiere nicht vor Attacken der grauen Jäger. Nach Angaben des Landesverbands Schleswig-Holsteinischer Schaf- und Ziegenzüchter reißt ein Wolf seit Mitte November Nacht für Nacht Schafe in Dithmarschen. In der Nacht zum Mittwoch habe eine in Panik versetzte Schafherde einen Elektronetzzaun niedergetrampelt und einen Verkehrsunfall verursacht.

Die Schäfer würden nahezu hilflos vor dem Problem stehen, das ihre Kräfte verschleißt und die Betriebe gefährdet, sagte Verbandsgeschäftsführerin Janine Bruser. Mit einer Kundgebung wollen Schäfer heute in Friedrichskoog im Kreis Dithmarschen auf ihre Probleme aufmerksam machen.