Hamburg. Mit einem Trecker-Flashmob haben Landwirte am Mittwochnachmittag für Verkehrsbehinderungen auf Straßen in Hamburg und Schleswig-Holstein gesorgt. Sie waren nach Angaben der Polizei unter anderem auf der B72 im Hamburger Stadtgebiet, der B77 in Rendsburg und im Kanaltunnel unterwegs. In Neumünster wurden etwa 50 Traktoren gezählt. Die Aktion, zu der die Initiative "Land schafft Verbindung" aufgerufen hatte, war Teil einer bundesweiten Aktion.

Traktoren-Demo in Neugraben

In Neugraben waren mehrere Traktoren mit angebrachten Transparenten auf der Cuxhavener Straße unterwegs, so die Hamburger Polizei auf Twitter. Der Aufzug wurde abgesichert und es kam zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen. Auf Nachfrage des Abendblatts hatte sich der Aufzug gegen 19 Uhr wieder aufgelöst, auch der Verkehr sei nicht mehr beeinträchtigt, so die Verkehrsleitzentrale.

#VerkehrHH

In #Neugraben fuhren mehrere Traktoren mit angebrachten Transparenten auf der Cuxhavener Straße. Nach Ansprache durch Einsatzkräfte wurde ein Aufzug entlang der B73 angemeldet. Dieser wird nun von uns abgesichert.

Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) December 18, 2019

Anlass ist nach Angaben der Initiatoren "die Solidaritätsbekundung gegenüber den Bäuerinnen und Bauern in den Niederlanden", die für den Mittwoch Protestaktionen gegen die Agrarpolitik in ihrem Land angekündigt hatten. Die Landwirte wollten zudem ein Zeichen setzen, "dass die deutsche Agrar- und Wirtschaftspolitik nicht von einem gesellschaftlichen Grundkonsens" getragen werde.

Aufruf zum Flashmob auf Facebook

"Alle wünschen sich eine regionale, nachhaltige Landwirtschaft", schreibt die Initiative in dem Aufruf zum Flashmob auf ihrer Facebookseite. "Die Agrarpolitik der Bundesregierung wird aber mit der Flut der Forderungen dafür sorgen, dass kleine und mittlere Familienbetriebe aufgeben müssen, und sich die Konzentrierung auf wenige Großbetriebe in industrieller Hand schneller als bisher fortsetzen wird."