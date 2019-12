Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Betrugs bei Fielmann

Kiel. Die Kieler Staatsanwaltschaft hat wegen Verdachts des Abrechnungsbetrugs bei der Sportförderung Anklage gegen einen ehemaligen Mitarbeiter der Fielmann AG und weitere Beschuldigte erhoben. Der entstandene Schaden liege im Bereich von rund 6,5 Millionen Euro, sagte der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler am Mittwoch. Die sieben Beschuldigten sollen zwischen 2012 und 2015 zusammengearbeitet haben, um Abrechnungen in entsprechender Höhe für vorgeblich geleistete Sponsoring- und Marketingmaßnahmen, die gar nicht oder nicht in genanntem Umfang stattgefunden haben, von dem Optiker bezahlen zu lassen.

Die Vorwürfe lauten banden- und gewerbsmäßiger Betrug, gewerbsmäßige Untreue sowie gewerbsmäßige Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr in 1400 Fällen. Vorausgegangen waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft langwierige Ermittlungen.

Als Gegenleistung für die Aufrechterhaltung der Geschäftsbeziehung zu den Unternehmen zweier Angeklagter sollen der ehemalige Fielmann-Mitarbeiter beziehungsweise dessen spätere Frau und zahlreiche weitere Personen aus dessen persönlichem Umfeld hochwertige Reisen, Schmuck, Elektroartikel oder Handwerkerleistungen im Gesamtwert von 370 000 Euro erhalten haben.

Das Landgericht Kiel hat noch nicht über eine Zulassung der Anklageschrift und die damit verbundene Eröffnung eines Hauptverfahrens entschieden.