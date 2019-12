Mehr Fördergeld für High-End-Serien aus Hamburg

Hamburg. In Hamburg soll es künftig mehr Fördermittel für die Produktion hochwertiger Serien zum Beispiel für Streamingdienste geben. Die Bürgerschaft stimmte am Mittwoch einem Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen zu, in dem der Senat aufgefordert wird, die Mittel für die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) im laufenden Haushalt um zwei Millionen Euro aufzustocken. Damit könnte die Filmförderung von 2020 an Filmemacher bei der Serienproduktion in der Stadt zusätzlich unterstützen.

Im Oktober hatten Hamburger Filmemacher, darunter auch Starregisseur Fatih Akin, mehr Geld für Serien aus der Hansestadt gefordert. Ohne spezielle Serienförderung fürchteten die Produzenten eine Abwanderung nach Berlin, München oder Nordrhein-Westfalen, wo es eine derartige Förderung bereits gibt.

2018 hatte die FFHSH rund 12,5 Millionen Euro für regionale Filme ausgegeben. Ein Großteil der Zuschüsse floss in Kinoproduktionen, etwa 600 000 Euro in die Produktionsförderung von Fernsehserien. Hamburg unterstützt die Filmförderung bislang mit mehr als acht Millionen Euro jährlich.