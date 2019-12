Albrecht: Artensterben so ernst nehmen wie Klimawandel

Kiel. Der Klimawandel, intensive Landwirtschaft und der Tourismus setzen dem Insektenleben in Schleswig-Holstein zu. "Der Kampf gegen den Verlust der Artenvielfalt hat denselben Stellenwert wie der Kampf gegen den Klimawandel", sagte Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Mittwoch bei der Vorstellung des Jahresberichts zur biologischen Vielfalt. Als besonders bedroht gelten im Norden demnach viele Agrar- und Küstenvögel wie der Kiebitz, die Uferschnepfe und der Austernfischer. Nach Einschätzung der Experten sind in den vergangenen Jahrzehnten bis zu 20 Prozent aller heimischen Insekten- und Pflanzenarten verschwunden.