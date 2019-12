HSV-Kapitän Hunt muss Training vorzeitig beenden

Hamburg. Aaron Hunt hat das Training des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV am Mittwoch vorzeitig abgebrochen. Der HSV-Kapitän bekam einen Schlag auf den Fuß und musste auf dem Platz behandelt werden. Bei der ersten Einheit vor dem Spiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim SV Darmstadt 98 fehlte nach Club-Angaben Verteidiger Timo Letschert aus privaten Gründen. Mittelfeldmann Jeremy Dudziak trainierte wegen einer Erkältung individuell.

Unterdessen hofft Abwehrspieler Rick van Drongelen auf eine schnelle Rückkehr auf den Rasen: "Ich gebe zu, dass es ein ungewohntes, komisches Gefühl war. Es ist natürlich klar, dass ich immer spielen und dem Team helfen will", sagte der Niederländer, der beim 1:1 am Sonntag beim SV Sandhausen nach zuvor 18 Startelfeinsätzen in Liga und Pokal nicht zum Zuge gekommen war, der "Bild"-Zeitung (Mittwoch).