HSV-Profi Gyamerah plant Comeback noch in dieser Saison

Hamburg. Jan Gyamerah glaubt an ein Comeback beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV noch in dieser Saison: "Das ist auch realistisch", sagte der 24-Jährige in einem Interview mit dem "Hamburger Abendblatt" (Mittwoch). Vor drei Monaten hatte sich der Defensivspieler bei einem Trainingsunfall das Wadenbein gebrochen.

"Es geht mir schon viel besser", sagte Gyamerah, der zu Saisonbeginn vom VfL Bochum gekommen war und vor seiner Verletzung in jeder Partie in der Startelf gestanden hatte: "Ich war vor zwei Wochen das erste Mal wieder laufen. Das ist ein super Gefühl. Es macht einfach wieder Spaß, sich quälen zu können, wieder bei der Mannschaft zu sein und mit den Jungs ein paar Witze zu reißen."