Prozess: 36-Jährige in Hamburger Kneipe getötet

Hamburg. Sechs Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 36-Jährigen im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek muss sich der mutmaßliche Täter heute vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 37-Jährigen Totschlag vor. Der aus dem Libanon stammende Angeklagte soll die Frau am frühen Morgen des 11. Juni in einer Gaststätte so geschubst haben, dass sie stürzte und sich am Kopf verletzte. Anschließend habe er sie mit Faustschlägen traktiert, ihren Kopf auf den Boden geschlagen und sie bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Die Frau sei an ihren vielfachen Verletzungen gestorben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Angeklagte habe die Leiche in einem nahe gelegenen Gebüsch verscharrt.

Die Polizei hatte den 37-Jährigen am Tag darauf in Buxtehude (Landkreis Stade) festgenommen. Er und die 36-Jährige hätten in der Nacht zunächst allein in der Kneipe gefeiert, dann sei es zum Streit gekommen, hatte ein Polizeisprecher damals mitgeteilt. Angestellte des Lokals hatten am Morgen Blutspuren gefunden und die Polizei gerufen.