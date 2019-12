Frostschäden: Sanierungsarbeiten auf der Rader Hochbrücke

Kiel. Auf der Rader Hochbrücke über den Nord-Ostseekanal sind in Fahrtrichtung Flensburg unerwartet Frostschäden im Asphalt festgestellt worden. Da diese dringend kurzfristig repariert werden müssen, wird der Verkehr am Mittwoch zwischen 9.00 Uhr und 15.00 Uhr einstreifig über den Überholstreifen geführt, wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) mitteilte. Die frostbedingten kleinteiligen Schäden befinden sich demnach ungefähr in der Mitte der Brücke.

Zu den neuen Blitzgeräten und den dazugehörenden Sensoren in der Fahrbahn besteht den Angaben zufolge kein Bezug. Sie liegen an anderer Fläche der Fahrbahn.