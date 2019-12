St. Paulis Abwehrchef Lawrence erfolgreich operiert

Hamburg (dpa/lno) – Verteidiger James Lawrence vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli ist erfolgreich am Knie operiert worden. Der Hamburger Club twitterte am Dienstag ein Foto, auf dem der walisische Nationalspieler mit seinem bandagiertem rechten Knie zu sehen ist. Lawrence laborierte an einer Meniskusverletzung. Der 27 Jahre alte Abwehrchef wurde in Belgien operiert. Die Leihgabe vom RSC Anderlecht wird nach Angaben des FC St. Pauli sechs Wochen lang pausieren.