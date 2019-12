Günther begrüßt Klimakompromiss

Kiel/Berlin. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat den Kompromiss in den Bund-Länder-Verhandlungen über das Klimapaket gelobt. Die Einigung sei "ein vernünftiger Einstieg in eine moderne Klimapolitik", sagte Günther am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Er verwies darauf, dass der von 2021 an geltende höhere CO2-Preis im Verkehr und bei Gebäuden eins zu eins an die Bürger zurückgegeben werde. Im Gegenzug sollten der Strompreis sinken und die Pendlerpauschale in zwei Schritten steigen.

"Wichtig für unser Bundesland ist vor allem die Senkung der EEG-Umlage", sagte Günther. Damit werde Ökostrom günstiger und wettbewerbsfähiger. Dies erhöhe die Einsatzmöglichkeiten im Wärme- und Verkehrsbereich.

Hintergrund ist eine Einigung von Bund und Ländern. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll der CO2-Preis im Verkehr und bei Gebäuden zum 1. Januar 2021 mit 25 Euro pro Tonne starten - zuvor war ein Einstiegspreis von 10 Euro vorgesehen.