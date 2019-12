Hamburg. In Ärztekitteln, mit Plakaten und 32.000 Unterschriften von Bürgern haben Tierschützer am Montag vor dem Hamburger Rathaus für einen Tierversuchsverzicht am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) demonstriert. Das bereits genehmigte neue UKE-Tierversuchslabor solle ausschließlich für tierversuchsfreie Forschung verwendet werden, forderte der Verein Ärzte gegen Tierversuche.

"Der aktuelle Skandal um das Tierversuchslabor LPT und der enorme öffentliche Aufschrei zeigen den dringenden politischen Handlungsbedarf", erklärte eine Sprecherin. "Vor diesem Hintergrund 32 Millionen Euro für ein neues Tierversuchslabor auszugeben, ist das absolut falsche Signal."

Unterschriften sollten an Katharina Fegebank übergeben werden

Im Rathaus sollten die Unterschriften Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) übergeben werden. Diese hatte erst vor wenigen Tagen eine neue Professur zur Reduzierung von Tierversuchen am UKE angekündigt. "Unser Ziel ist es, die Anzahl an Tierversuchen am UKE und in der Medizin insgesamt zu reduzieren und perspektivisch ganz abschaffen zu können", sagte sie. Bis auf alle Tierversuche verzichtet werden könne, werde wohl aber noch viel Zeit vergehen.