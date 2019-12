Grundsteinlegung für Modernisierung der Seehundstation

Friedrichskoog. Die Seehundstation Friedrichskoog soll für knapp sechs Millionen Euro fit gemacht werden für die Zukunft. Mit einem Schaufelbagger gab Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Montag den symbolischen Startschuss für die umfangreichen Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen. Begonnen wurde mit einem neuen Eingangsgebäude mit Kassenbereich, Shop und einem kleinen Büro.

Das 2240 Quadratmeter große Gebäude soll in Holzbauweise errichtet werden - unter anderem, um die Bauzeit und die mit den Arbeiten verbundene Lärmbelästigung für die Tiere möglichst gering zu halten. Während der Bauarbeiten wird die Seehundstation für Besucher vom 6. Januar an geschlossen werden. "Wir hoffen, dass wir ab Pfingsten in Teilen wieder eröffnen können", sagte Stationsleiterin Tanja Rosenberger.