Öko-Stromproduktion in Schleswig-Holstein stagniert 2018

Kiel. Die Ökostrom-Produktion in Schleswig-Holstein hat im vergangenen Jahr stagniert. Insgesamt 22,6 Millionen Megawattstunden (MWh) Ökostrom wurden aus erneuerbaren Energien erzeugt - genauso viel wie 2017. In 2017 hatte die Ökostrom-Produktion noch um 17,7 Prozent zugelegt. Die Stromerzeugung aus Windkraft auf See ging 2018 marginal um 0,6 Prozent auf rund 6,8 Millionen MWh zurück. Auch die Stromerzeugung aus Windkraftanlagen an Land sank in gleichem Ausmaß auf rund 11,3 Millionen MWh. Das Windjahr 2018 habe leicht unter dem langjährigen Durchschnitt gelegen und sei damit als eher windschwach anzusehen, teilte das Statistikamt Nord am Montag in Kiel erläuternd zu seiner Statistik mit.

Ein weiterer Faktor dürfte der weitgehende Genehmigungsstopp für neue Windkraftanlagen in Schleswig-Holstein sein. Insgesamt war die Windkraft mit rund 18,1 Millionen MWh und einem Anteil von gut vier Fünfteln am regenerativ erzeugten Strom wichtigster erneuerbarer Energieträger. An zweiter Stelle folgte Biogas mit 2,7 Millionen MWh und einer Abnahme von 1,8 Prozent im Vergleich zu 2017. Die Stromerzeugung aus Photovoltaik stieg wegen überdurchschnittlicher Sonneneinstrahlung um 9,8 Prozent.

Insgesamt stieg die Stromproduktion in Schleswig-Holstein 2018 um 14,8 Prozent auf rund 37,4 Millionen MWh. Dies lag vor allem daran, dass das Atomkraftwerk Brokdorf wieder eine normale Produktion verzeichnete. Im Jahr 2017 war die Atomstrom-Erzeugung wegen einer längeren Revision im Akw Brokdorf um fast 50 Prozent gesunken. Brokdorf ist das letzte noch Strom produzierende Akw in Schleswig-Holstein. Der Anteil an Ökostrom betrug 2018 rund 60,3 Prozent der gesamten Stromproduktion. Im Jahr zuvor hatte der Anteil 69 Prozent betragen. Dies lag aber am Ausfall Brokdorfs.