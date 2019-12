Stegner: Kein Ermittlungsverfahren gegen Sayn-Wittgenstein

Kiel. Die Staatsanwaltschaft Kiel leitet gegen die frühere AfD-Landesvorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein kein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung ein. Dies habe ihm die Behörde schriftlich mitgeteilt, sagte SPD-Landtagsfraktionschef Ralf Stegner am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der zuständige Staatsanwalt war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Stegner hatte Sayn-Wittgenstein wegen eines Facebook-Videos vom 5. November angezeigt. Die fraktionslose Landtagsabgeordnete war unter anderem wegen Kontakten zu einem rechtsextremen Verein vor einem Jahr aus der AfD-Landtagsfraktion und im August aus der AfD ausgeschlossen worden.

In ihrem Video wirft Sayn-Wittgenstein dem Staat vor, zur Denunziation von Bürgern beim Verfassungsschutz aufzurufen: "Das (...) fühlt sich doch nach Diktatur an. Spätestens jetzt hat das Regime Merkel seine Maske fallen gelassen. Wann werden die Ersten abgeholt? Wann kommen die ersten grün-rot-schwarzen Umerziehungslager, wann die ersten KZs der neuen Nazis?"

Stegner bezeichnete den Verzicht auf ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung als "sehr bedauerlich": "Was muss man noch tun?" Er halte das Video für einen Aufruf an die Anhänger Sayn-Wittgensteins, sich selbst zur Wehr zu setzen. Es hetze auf, so dass später Brandsätze folgen könnten, sagte Stegner.

Auch Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) hatte Sayn-Wittgenstein scharf kritisiert: "Diese Frau gehört nicht ins Parlament." Landtagspräsident Klaus Schlie forderte die Abgeordnete zum Rücktritt auf. Sayn-Wittgenstein wiederum hielt Schlie vor, sein Amt zu beschädigen. Er "sollte deshalb zurücktreten".