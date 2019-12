Bombenattrappe im Supermarkt: Polizei räumt Geschäft

Hamburg. Schreck im Supermarkt: Wegen einer Bombenattrappe hat die Hamburger Polizei am Samstagabend einen Supermarkt im Hamburger Stadtteil Jenfeld für mehrere Stunden geräumt. An der Attrappe soll sich auch eine kleine Uhr befunden haben, wie ein Sprecher am Sonntag sagte. Deshalb waren auch Sprengstoff-Experten im Einsatz. Der Filialleiter hatte die Attrappe den Angaben zufolge im Eingangsbereich des Supermarktes entdeckt. Wie sie dort hin gelangte, war zunächst unklar. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.