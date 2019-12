Hamburg. Aus Skandinavien kommen zwei sehr ungewöhnliche, auf ihre Weise sehr politische Theaterabende, die anlässlich des Nordwind Festivals an diesem Sonnabend noch auf Kampnagel zu besichtigen sind. Schon der Titel „Cosmic Latte“ der in Finnland lebenden Choreografin und Künstlerin Sonya Lindfors verrät einen eigenwilligen Humor.

Die Bühne ist in zartes Milchkaffee-Hellbraun getönt, ebenso die prachtvollen Kostüme der zunächst vier, später fünf Performerinnen und Performer. Mit Vocoder-verzerrter Stimme erzählt Deogracias Masomi vom Leben des Jahres 2019, Hautfarbe spielt noch eine Rolle. Hause- und Techno-Rhythmen wummern aus sechs von der Decke hängenden Boxen.

Frage der Identität löst sich in einem schillernden Afrofuturismus auf

Bald wandelt sich die Szenerie. In wunderbar ironischen, klugen und heiteren Szenen, die sehr originell mit Sprache und Hip-Hop-, Afro- und Contemporary-Tanz umgehen, wirft das Ensemble einen Blick in die Zukunft des Jahres 3019. In eine Welt voller Schönheit, Glitzer und Freiheit. Von Sun Ra und Bach. Von Pocahontas und einem Barbecue am Strand.

Eine Welt, in der die Kategorien von Hautfarbe aufgehoben sind, die Frage der Identität sich in einem schillernden Afrofuturismus auflöst. Bei Lindfors und ihrem hinreißenden Ensemble sieht das sehr verführerisch aus. Subtil spielt Lindfors mit Erwartungsenttäuschungen, Ängsten, Schmerzen des Loslassens, immer wieder einen riesigen Kunstfinger, den „Point Out Finger“ hebend. „People are transgressing. Oh my god!“

Geschichten von Erschöpfung, Bindungsangst, Lust, Gewalt und Tod

Ein paar Hallen weiter geht die Produktion „I Cloni“ der Norwegerin Lisa Lie und ihrer Kompanie PONR über die Bühne. Die sieht aus, wie ein schäbiges, halb aufgebautes Vergnügungszelt im Garten. In einer Ecke werden Waffeln mit dem Namen „nordnorwegischer Arbeitsschwanz“ gebacken und am Ende die Anwesenden verköstigt. Dazwischen findet so etwas wie Performance statt und es ist mal wieder schön, etwas so herrlich Durchgeknalltes zu sehen, auch wenn es über zweieinhalb Stunden ganz schön Sitzfleisch erfordert.

Denn die in Oslo lebende Autorin, Regisseurin und Performerin erzählt hier als Teil eines vierköpfigen Narren-Ensembles wilde, mal mythologisch angehauchte, mal alltägliche Geschichten von Erschöpfung, Bindungsangst, Lust, Gewalt und Tod. Auch von einem Pestgott und der Flucht vor einem Bieber ist die Rede. Die Kostüme schwanken zwischen Spitze verziertem unschuldigem Volkstum und Harlekin. Es wird kreuz und quer geliebt auf der Bühne – auch der Requisiten-Delfin muss dabei ran.

Schräge Inszenierung zwischen Familienfeier und düsterer Märchenstunde

Dabei besteht reichlich Gelegenheit, allerlei pathetischen vergessenen Sounds von Enya bis Barbra Streisand in voller Länge zu lauschen. Eine schräge Inszenierung zwischen Familienfeier und düsterer Märchenstunde, bei der das furchtlose Ensemble auch mal mit zittriger Hand Kekse ins Publikum reicht. Ein scheuer Versuch der Kontaktaufnahme in unseren ach so distanzierten Zeiten. Auf diese Weise landet „I Cloni“ bei einer nur äußerlich schräg-komischen und dabei durchaus gesellschaftlich ernsten Grenzüberschreitung.

Sonya Lindfors: „Cosmic Latte" Sa 14.12., 19.00, Lisa Lie/PONR: „I Cloni“ Sa 14.12., 19.30, Kampnagel, Jarrestr. 20-24, Karten unter T. 27 09 49 49