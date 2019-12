Justiz 14 Häftlinge kommen in Schleswig-Holstein vorzeitig raus

Hinter einem Gitter laufen Gefängnisinsassen der Justizvollzugsanstalt in Stuttgart über einen Hof.

Vorzeitige Haftentlassung vor Weihnachten: Für 14 Gefangene endet die Haft in Schleswig-Holstein in diesem Jahr früher. Das sind ähnlich viele wie in den Vorjahren.