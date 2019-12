S-Bahn-Station Elbbrücken geht mit Verspätung an den Start

Hamburg. Mit einjähriger Verspätung hält die S-Bahn erstmals an der Hamburger Station Elbbrücken. Die Haltestelle der Linie S3/S31, die zwischen den Stationen Hammerbrook und Veddel direkt an der Elbe liegt, soll heute Mittag symbolisch freigegeben werden. Tags darauf, vom Fahrplanwechsel an, halten die Züge dort dann regelmäßig. Die S3 verkehrt via Hamburg zwischen Stade (Niedersachsen) und Pinneberg (Schleswig-Holstein).

An einer Sonderfahrt zur Station nimmt am Samstag DB-Konzernvorstand Ronald Pofalla teil; die Deutsche Bahn betreibt die S-Bahn mit ihren sechs Linien und 147 Kilometern Schienennetz. Auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann, sind mit an Bord.

Ursprünglich sollte die S-Bahn-Station vor einem Jahr zusammen mit der gleichnamigen U-Bahn-Haltestelle der Linie 4 in Betrieb gehen. Das klappte wegen Schwierigkeiten mit dem Baugrund jedoch nicht, die Bauarbeiten verzögerten sich.