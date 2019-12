Verletzungspech bei St. Pauli: Daehli und Lawrence

Hamburg. Der verletzungsgeplagte Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss auch im Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden wichtige Leistungsträger ersetzen. Mittelfeldspieler Mats Möller Daehli und Innenverteidiger James Lawrence werden in dem Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr) nicht einsatzfähig sein.

"Mats bekam im Training einen Schlag auf die Wade. Es ist nichts Schlimmes, aber ein Einsatz gegen Wiesbaden kommt zu kurzfristig", erklärte Trainer Jos Luhukay am Freitag. Schwerwiegender könnte die Knieverletzung bei Lawrence sein. "Anfang kommender Woche wissen wir, ob eine Operation notwendig ist". In der Innenverteidigung ist der Kader mittlerweile sehr ausgedünnt. Luhukay wird wahrscheinlich Mittelfeldspieler Marvin Knoll in die Abwehrzentrale beordern.

Der FC St. Pauli ist seit acht Spielen sieglos, Tabellen-15., punktgleich mit dem auf dem Relegationsrang folgenden 1. FC Nürnberg. Um aus dem Tabellenkeller zu finden, erwartet Luhukay von seinem Team mehr Torgefahr: "Gerade unsere Außenstürmer und Mittelfeldspieler müssen effizienter sein. Dann würden wir woanders stehen."

Der Gegner aus Wiesbaden, der lediglich einen Punkt weniger als St. Pauli hat, war zuletzt gut in Form und holte aus den letzten beiden Spielen vier Punkte. Luhukay: "Wiesbaden ist in der Defensive sehr gut organisiert, sehr gefährlich im Konterspiel und hat in Manuel Schäffler einen zentralen Stürmer, der bereits elf Tore erzielt hat."