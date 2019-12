Druck nicht größer für HSV-Trainer Hecking: Ewerton fit

Hamburg. Trainer Dieter Hecking vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV verspürt auch nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen keinen zusätzlichen Druck. "Der ist immer da. Ich bin aber zu lange dabei, als dass mich zwei Niederlagen nervös machen würden. Die Ausgangsposition hätte deutlich besser sein können, klar! Aber sie ist nach wie vor gut", sagte der 55 Jahre alte Coach am Freitag vor dem Gastspiel des Tabellenzweiten HSV beim SV Sandhausen.

Ob er am Sonntag (13.30 Uhr) Veränderungen in der Startelf vornehmen wird, verriet Hecking nicht. Spekuliert wird, dass der im Sommer verpflichtete Brasilianer Ewerton sein Startelf-Debüt geben könnte. "Ich bin froh, dass er nach langer Verletzungspause drei, vier Wochen fast jede Trainingseinheit mitgemacht hat. Ob das dazu führt, dass er am Sonntag spielt, lasse ich komplett offen", betonte Hecking. Im Angriff steht ihm Lukas Hinterseer wieder zur Verfügung. "Es ist auf jeden Fall so, dass er keine Beschwerden mehr hat", meinte der Coach.