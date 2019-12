Mann stirbt bei Unfall mit gestohlenem Auto

Ahrensbök. Ein 29 Jahre alter Mann ist in der Nähe von Ahrensbök bei einem Unfall mit einem gestohlenen Auto getötet worden. Der 29-Jährige wurde bei einem Frontalzusammenstoß mit dem Wagen eines 77 Jahre alten Mannes aus dem Fahrzeug geschleudert und starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei den Ermittlungen kam heraus, dass der 29-Jährige das Auto kurz vor dem Unfall am Donnerstag in Eutin einem Bekannten gestohlen hatte.