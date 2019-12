Frau mit Schloss erschlagen: Kein Urteil in diesem Jahr

Flensburg. Im Mordprozess gegen einen Mann, der seine Frau in Flensburg mit einem schweren Fahrradbügelschloss erschlagen haben soll, wird in diesem Jahr kein Urteil mehr erwartet. Es habe unter anderem weitere Beweisanträge gegeben, über die entschieden werden müsse, sagte ein Gerichtssprecher am Donnerstag. Der für Freitag (13.12.) angesetzte Termin fällt aus. In der kommenden Woche wird es sehr wahrscheinlich nur einen kurzen Verhandlungstermin geben und der Prozess dann im Januar fortgesetzt werden.

Der 42 Jahre alte Angeklagte soll am 11. April trotz eines umfassenden Kontaktverbots zu seiner Frau und den vier Töchtern zum Haus der Frau gegangen und im Hausflur mit dem Bügelschloss auf sie eingeschlagen haben. Sie starb noch vor Ort. Der in Untersuchungshaft sitzende Mann lebte getrennt von seiner Familie. Die afghanische Flüchtlingsfamilie war laut Staatsanwaltschaft 2015 nach Deutschland gekommen. Seit 2016 lebt sie in Flensburg.