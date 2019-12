Zahl der Pflegekinder in Hamburg rückläufig

Hamburg. Die Zahl der Pflegekinder in Hamburg ist zurückgegangen. Am Jahresende 2018 befanden sich 1130 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Vollzeitpflege - 3,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor und 10,5 Prozent weniger als im Jahr 2013. Das teilte das Statistische Bundesamt Nord am Donnerstag mit.

Mehr als die Hälfte der Pflegekinder hätten einen Migrationshintergrund gehabt oder stammten aus einer Herkunftsfamilie, die Transferleistungen bezogen hatte. Den Angaben zufolge waren 23 Prozent der Pflegekinder jünger als sechs Jahre, 31 Prozent zwischen sechs bis zwölf Jahre und 37 Prozent zwölf bis 18 Jahre alt. Neun Prozent waren volljährig. Durchschnittlich lebten die Betroffenen mehr als dreieinhalb Jahre in einer Pflegefamilie.