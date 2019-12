Ewald Lienen: "Deutschland muss Klimaweltmeister werden"

Hamburg. Ewald Lienen, Technischer Direktor des FC St. Pauli, hat mit der Elterninitiative "Parents for Future" mehr als 100 000 Rote Klimakarten an das Kanzleramt in Berlin übergeben. Auf den Karten haben Bürgerinnen und Bürger Botschaften für mehr Klimaschutz verfasst, teilte der Fußball-Zweitligist FC St. Pauli am Donnerstag über Twitter mit. Der politisch schon lange aktive Lienen wandte sich direkt an Kanzlerin Angela Merkel (CDU): "Ich schäme mich, dass unsere Generation nicht eher gehandelt hat. Frau Bundeskanzlerin: Handeln Sie bitte, Deutschland muss Klimaweltmeister werden", sagte der 66-jährige Ex-Profi und frühere Bundesliga-Trainer.