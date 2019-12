Unfall mit Fahrerflucht löst mehrstündige Suchaktion aus

Bosau. Ein Verkehrsunfall bei Bosau im Kreis Ostholstein hat einen größere Suchaktion der Polizei ausgelöst. Ein 23 Jahre alter Ostholsteiner war mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen, frontal gegen einen Baum geprallt und hatte sich dann am Mittwoch vom Unfallort entfernt, berichtete die Polizei am Donnerstag. Weil sie befürchteten, dass der Fahrer sich erheblich verletzt haben könnte, suchten Polizei und Feuerwehr mehrere Stunden lang mit Spürhunden, Drohnen und einem Hubschrauber erfolglos nach dem Vermissten.

Am Donnerstagmorgen meldeten sich schließlich die Eltern des 23-Jährigen bei der Polizei in Eutin. Sie teilten mit, dass ihr Sohn vermutlich der Unfallverursacher sei und sich mit schweren Verletzungen in einem Lübecker Krankenhaus befinde. Gegen den jungen Mann wird jetzt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.