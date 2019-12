Sportvorstand Boldt schließt Stürmer-Verpflichtung nicht aus

Hamburg. HSV-Sportvorstand Jonas Boldt schließt die Verpflichtung eines weiteren Angreifers für den Fußball-Zweitligisten in der bevorstehenden Winterpause nicht aus: "Natürlich kann es sein, dass wir noch etwas machen. Aber wenn, dann sollte es ein Stürmer sein, der ein anderes Element einbringt als diejenigen, die wir haben", sagte Boldt dem "Kicker" (Donnerstag).

In den vergangenen sechs Pflichtspielen, in denen nur ein Sieg gelang, blieb der Tabellenzweite aus der Hansestadt ohne Stürmertor. Dennoch ist für Boldt die Diskussion um einen neuen Angreifer zu sehr von Hektik geprägt: "Das ist auch etwas populistisch. Denn Fakt ist, dass wir immer noch weit vorne stehen bei den erzielten Toren." Nach Spitzenreiter Arminia Bielefeld (35) steht der HSV mit 33 Treffern auch in dieser Rangliste auf Platz zwei.

Treffsicherster HSV-Angreifer ist der Österreicher Lukas Hinterseer mit vier Liga-Treffern. Landsmann Martin Harnik kam auf deren zwei, Bobby Wood blieb bislang erfolglos. "Ich bin aber schon so lange dabei und weiß, dass es auch ganz schnell wieder anders gehen kann", sagte Hinterseer der "Hamburger Morgenpost" (Donnerstag).

Vor der Winterpause haben die Hamburger Stürmer noch am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim SV Sandhausen und danach beim SV Darmstadt 98 die Gelegenheit, den Bann zu brechen. Aber auch Hinterseer weiß: "Es wird brutal schwer. Spiele in Sandhausen und in Darmstadt - da gibt es nichts Unangenehmeres um die Jahreszeit. Da muss man keinen wachrütteln. Das wird purer Kampf", sagte der 28-Jährige.