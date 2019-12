Henk Veerman glaubt weiter an St. Paulis Qualität

Hamburg (dpa/lno) – Henk Veerman vertraut auch nach zuletzt acht sieglosen Liga-Spielen in Serie auf die fußballerischen Fähigkeiten des Zweitligisten FC St. Pauli. "Wir haben so viel Qualität, dass die Tore und die Punkte kommen. Ich glaube daran", sagte der Stürmer der "Hamburger Morgenpost" (Donnerstag). Der Tabellen-15. aus der Hansestadt empfängt am Samstag (13.00 Uhr/Sky) zum Abschluss der Hinrunde den 17. SV Wehen Wiesbaden. Bei einer erneuten Pleite droht den Kiezkickern schlimmstenfalls der Absturz auf den letzten Platz.

Das will auch der Holländer, der bei der 0:1-Niederlage am Sonntag beim SSV Jahn Regensburg vier gute Chancen zur Führung der Hamburger vergeben hatte, unbedingt verhindern. "Wir können in diesem Spiel alles drehen. Wenn wir gewinnen, ist alles anders", sagte Veerman dem "Hamburger Abendblatt".