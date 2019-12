Ein-Spiel-Sperre und Geldstrafe für Holstein-Profi Meffert

Kiel. Mittelfeldakteur Jonas Meffert vom Zweitligisten Holstein Kiel ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für ein Spiel gesperrt und zudem mit einer Geldstrafe von 3000 Euro belegt worden. Der 25-Jährige hatte im Spiel gegen den VfL Osnabrück von Schiedsrichter Alexander Sather (Grimma) die Rote Karte gesehen und wurde nun wegen Beleidigung in einem leichten Fall belangt. "Wir haben das Urteil angenommen und sind froh, dass Jonas uns damit schon beim Rückrundenauftakt gegen Sandhausen wieder zur Verfügung steht", sagte Holstein Kiels Sportchef Uwe Stöver am Mittwoch.

Meffert wird den Schleswig-Holsteinern dadurch im Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr) beim 1. FC Nürnberg fehlen. Zum Jahresabschluss am 22. Dezember (13.30 Uhr) im Heimspiel gegen den SV Sandhausen kann der Stammspieler dann bereits wieder in das Geschehen eingreifen.