Hamburg. An über 50 Hamburger Grundschulen soll künftig nach einem neuen Konzept Lesen gelernt werden. Ein Pilotprojekt an sechs Schulen sei so erfolgreich gewesen, dass diese besondere Leseförderung nun um 50 weitere Schulen erweitert werde, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Mittwoch. Mittelfristig soll die neue Lernmethode, die auf regelmäßige Laut-Leseübungen zu festen Zeiten setzt, auf alle 200 Grundschulen der Stadt übertragen werden.

"Das Lesen ist eine Grundvoraussetzung für eine gelungene Schulzeit", sagte Rabe. Wer nicht richtig lesen könne, habe auch in anderen Schulfächern Nachteile. "Als Schlüsselqualifikation entscheidet Lesen insofern mit großer Bedeutung über den weiteren Bildungserfolg." Zwar hätten die Hamburger Schüler in den vergangenen Jahren in Bildungsvergleichen bei der Lesekompetenz aufgeholt und lägen nun im bundesweiten Mittelfeld, "obwohl rund ein Viertel aller Kinder zu Hause kein Deutsch spricht". Dennoch wolle man besser werden.

Gerade in Schulen in sozial schwierigem Umfeld würden durch das regelmäßige Lesetraining große Erfolge erzielt, sagte Christian Gronwald, Schulleiter der Grundschule Kirchdorf, die an dem Pilotprojekt der Initiative "Bildung durch Sprache und Schrift" (BISS) teilgenommen hat. Dort sind jeden Tag 20 Minuten für eine feste Lesezeit reserviert, in der alle Schüler gemeinsam chorisch lesen. "Das heißt, der Lehrer liest vor, die Schüler murmeln mit im Text. Der Lehrer guckt, wo sind die Finger", erklärte er die Methode. Damit lasse sich feststellen, ob wirklich mitgelesen werde.

"Wir nutzen den auditiven und den visuellen Sinneskanal", sagte Professor Michael Becker-Mrotzek, Direktor des Mercator-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache und Sprecher des BISS-Trägerkonsortiums. Mit deutlich unterdurchschnittlichen Leistungen gestartet, entspreche das Lesevermögen der nach der Methode unterrichteten Schüler am Ende der zweiten Klasse den Anforderungen nach dem sogenannten Salzburger Lese-Screening oder gehe darüber hinaus.

Zur Umsetzung des Konzepts erhalten die teilnehmenden Schulen eine personelle Verstärkung im Umfang einer Wochenlehrerstunde. Zudem wird die Anschaffung von Büchern mit 1000 Euro pro Jahr finanziell gefördert.