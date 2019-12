Konzeptkünstlerin Michaela Melián erhält Edwin-Scharff-Preis

Hamburg. Die Hamburger Konzeptkünstlerin Michaela Melián erhält in diesem Jahr den mit 15 000 Euro dotierten Edwin-Scharff-Preis. Melián, 1956 in München geboren, hat seit 2010 eine Professur für zeitbezogene Medien an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg inne. Sie ist Mitbegründerin der Band "F.S.K." (Freiwillige Selbstkontrolle) und eine vielfach ausgezeichnete Hörspielproduzentin. "In ihren visuellen und akustischen Collagen verbindet sie auf einzigartige Weise verschiedene künstlerische Techniken miteinander", teilte der Hamburger Senat am Mittwoch mit.

Grundlage vieler Arbeiten sind umfassende Recherchen, aus denen sie Werke entwickelt, die für eine intensive Auseinandersetzung mit komplexen Themen wie der deutschen Geschichte stehen. "Mit Michaela Melián zeichnen wir eine facettenreiche Künstlerin aus, die auf einmalige Weise Kunst und Musik miteinander verbindet und uns so immer wieder neue und spannende Blickwinkel öffnet", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD).

Seit 1955 werden Künstler, deren Werke das Kulturleben der Stadt Hamburg nachhaltig prägen, mit dem Edwin-Scharff-Preis geehrt. Die Auszeichnung wird am 16. Dezember im Rathaus überreicht.