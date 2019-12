Training ohne Fein: Jung nach Rückenproblemen wieder dabei

Hamburg. Fußball-Profi Adrian Fein vom Hamburger SV hat am Mittwoch mit dem Training ausgesetzt. Der 20 Jahre alte defensive Mittelfeldakteur laboriert an einer muskulären Verhärtung und ließ die Einheit deshalb vorsichtshalber aus, teilte der norddeutsche Zweitligist am Mittwoch mit. Dafür stand Abwehr- und Mittelfeldspieler Gideon Jung wieder mit der Mannschaft auf dem Platz. Der 25-Jährige hat seine Rückenprobleme überwunden. Die Hanseaten spielen am Sonntag (13.30 Uhr) beim SV Sandhausen.