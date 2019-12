Gasalarm an Berufsschule aufgeklärt: Tierabwehrspray

Neumünster. Ein 17-jähriger Schüler soll mit Tierabwehrspray den Gasalarm an einer Berufsschule in Neumünster am 24. Oktober verursacht haben. Dies hätten die Ermittlungen und Befragungen von Schülern ergeben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zahlreiche Schüler hatten bei dem Vorfall über Kopf- und Halsschmerzen oder Husten geklagt. Vier Personen kamen ins Krankenhaus, 23 wurden in der Theodor-Litt-Schule ärztlich versorgt. Insgesamt sollen 75 Berufsschüler betroffen gewesen sein. Der 17-Jährige muss sich nach Angaben der Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.