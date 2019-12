Erweiterter Tokio-Kader: Hamburger Hockey-Duo zurück

Hamburg. Hockey-Bundestrainer Xavier Reckinger hat nach dem Jahresabschluss-Lehrgang in Argentinien einen 24-köpfigen erweiterten Olympia-Kader nominiert. Zu den 18 Spielerinnen, die Ende August in Antwerpen Vize-Europameister wurden, kommen sechs Damen hinzu, teilte der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am Mittwoch mit. Dazu zählen auch die Hamburgerinnen Lisa Altenburg (nach Geburt ihres zweiten Kindes) und Charlotte Stapenhorst (nach Kreuzbandriss), die dem Coach zuletzt länger nicht zur Verfügung gestanden haben.

"Ich weiß, wie hart beide daran arbeiten, rechtzeitig wieder fit zu sein. Sie sind wichtig für das Team und bekommen von mir jede Unterstützung", sagte Reckinger über die beiden erfahrenen Leistungsträgerinnen aus der Hansestadt. Im Laufe des Frühjahrs muss der 35 Jahre alte Belgier dann seine 16 Olympia-Fahrerinnen und zwei Ersatzspielerinnen für die Sommerspiele 2020 in Tokio berufen.