Zehn Kilogramm Heroin in ukrainischem Lkw entdeckt

Kiel. Zöllner am Norwegenkai in Kiel haben bei einer Kontrolle am Nikolaustag zehn Kilogramm Heroin entdeckt. Das Rauschgift war als Beipack in einer legalen Ladung eines ukrainischen Lastkraftwagens versteckt, teilte das Zollfahndungsamt Hamburg am Dienstag mit. Der Fahrer konnte nach der Kontrolle und Zeugenvernehmung den Weg mit seinem Lkw nach Norwegen fortsetzen. Die weitere Koordination und Ermittlung hat das Zollfahndungsamt Hamburg mit seinem Dienstsitz in Kiel übernommen.