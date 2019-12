60-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall auf der B202

Koldenbüttel. Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen in Koldenbüttel (Kreis Nordfriesland) bei einem Unfall auf glatter Straße ums Leben gekommen. Der 60 Jahre alte Mann war ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge mit seinem Wagen auf der winterglatten B202 von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb. Die B202 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt.