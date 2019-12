Regen und Wolken in Norddeutschland

Kiel. Regen, Wolken und an der Küste teils Sturmböen prägen das Wetter zum Wochenbeginn in Norddeutschland. Für den Montag rechnete der Deutsche Wetterdienst bei Temperaturen bis 8 Grad mit teils starker Bewölkung in Hamburg und Schleswig-Holstein sowie mit Sturmböen an der Nordsee, wie die DWD-Meteorologen mitteilten.

In der Nacht zum Dienstag lockert es sich demnach etwas auf, örtlich ist Frost in Bodennähe möglich. Der Dienstag beginnt den Angaben zufolge zunächst freundlich - Sonne und Wolken wechseln sich ab. Später breiten sich von der Nordsee her Wolken aus - bei Temperaturen bis 6 Grad.