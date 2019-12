Sechs Verletzte bei Unfall auf A25

Hamburg. Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 25 bei Hamburg-Bergedorf sind sechs Menschen verletzt worden. Fünf Autos waren an dem Zusammenstoß am Samstagabend beteiligt, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu dem Unfall kam, war nach den Angaben vom Sonntag zunächst unklar. Die Autobahn wurde in der Nacht zu Sonntag für mehrere Stunden stadteinwärts voll gesperrt.