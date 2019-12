Reisebus gerät in Straßengraben: Vollsperrung auf der B5

Kiel. Ein Reisebus ist in der Nacht zum Samstag bei Oldenswort (Kreis Nordfriesland) auf den Straßenrand geraten und in einen Graben gerutscht. Der Doppeldecker ist daraufhin in Schräglage gekommen - die 45 Insassen blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Bundesautobahn 5 musste auf Höhe Oldenswort zwischenzeitlich vollgesperrt werden.

Die Unfallursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.