Günther freut sich an gutem Lauf von Kiels Fußballern

Kiel. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat sich erfreut über den Aufschwung der Zweitliga-Fußballer von Holstein Kiel gezeigt. "Wir sind aber alle - und damit meine ich auch mich selbst - gut beraten, nicht zu hohe Erwartungen zu haben", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Die Mannschaften in der Liga lägen extrem dicht beieinander. "Es sind ja auch nicht viele Punkte zum Tabellenende."

Nach dem neuerlichen Umbruch im Sommer sei die aktuelle Mittelfeldposition des Teams bereits ein guter Erfolg, sagte Günther. "Klar ist aber: Wenn man so einen Lauf hat wie im Moment und mehrere Spiele hintereinander gewinnt, dann ist immer alles möglich - gerade mit dem tollen Publikum im Rücken." Günther drückt der Mannschaft selbst regelmäßig auf der Tribüne die Daumen. "Wenn Holstein in der Liga bleibt und ein ordentlicher Mittelfeldplatz herausspringt, muss man in dieser Saison auf jeden Fall schon zufrieden sein."

Unter der Regie von Trainer Ole Werner, der die Nachfolge des entlassenen André Schubert angetreten hat, kletterten die Norddeutschen vom 16. Platz in das obere Tabellendrittel. Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) soll der Aufwärtstrend gegen den VfL Osnabrück fortgesetzt werden.