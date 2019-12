Überfall auf Seniorin in Norderstedt: Mann festgenommen

Norderstedt. Ein 82 Jahre alter Mann hat in Norderstedt (Kreis Segeberg) eine 75-Jährige in ihrer Wohnung überfallen und sie mit einer Waffe bedroht. Er wollte auf diese Weise eine Abstandszahlung zurückfordern, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Diese hatte er vor einiger Zeit bei einer Wohnungsübernahme an die Frau gezahlt.

Der 75-Jährigen gelang es den Angaben zufolge, den Mann vor die Wohnungstür zu stoßen, diese zu verriegeln und die Polizei zu verständigen. Der 82-Jährige konnte schließlich in seiner Wohnung in Hamburg ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen werden. Dort fand die Polizei auch eine Schreckschusspistole. Der Mann muss sich nun wegen versuchter räuberischer Erpressung verantworten.