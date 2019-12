Steuerzahlerbund: Jamaika-Koalition hat zu hohe Ausgaben

Kiel. Der Bund der Steuerzahler hat die Haushaltspolitik der Regierungsfraktionen in Schleswig-Holstein scharf kritisiert. "Die Jamaika-Koalition ist in Teilen ein Wünsch-Dir-Was", sagte Verbandspräsident Aloys Altmann der Deutschen Presse-Agentur. "Die Regierung laviert sich hervorragend durch den Alltag, wie das Milliardenpaket für das Uniklinikum zeigt." Verdrängt werde jedoch, dass diese Pläne auch in Zukunft viel Landesgeld kosteten. Der verhältnismäßig geringe Schuldenabbau in Höhe von 27 Millionen Euro im kommenden Jahr reiche nicht aus. "Es sind viele Sparbremsen wieder gelöst und neue Wohltaten verteilt worden." Der Landtag will den Haushalt Schleswig-Holsteins für 2020 am Mittwoch beschließen.