Hamburg. Im Prozess gegen eine mutmaßliche Unterstützerin der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die Verteidigung am Freitag Freispruch beantragt. Für den Fall, dass das Gericht Songül G. dennoch für schuldig befinden sollte, forderte sie eine Bewährungsstrafe. Die Bundesanwaltschaft hatte bereits fünfeinhalb Jahre Haft beantragt. Sie legt der aus Bremen stammenden 41-Jährigen die Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung in vier Fällen zur Last.

Die Bundesanwaltschaft wirft der 41-Jährigen vor, dem IS im September 2016 bei der Schleusung potenzieller Attentäter nach Deutschland behilflich und in Pläne für einen großen Anschlag in Deutschland eingebunden gewesen zu sein. In diesem Zusammenhang habe sie sich bereit erklärt, einen der aus Syrien einreisenden IS-Kämpfer bei sich in Hamburg unterzubringen und zu heiraten.

Zudem soll die Angeklagte einen in Deutschland unter falschem Namen eingerichteten Mobilfunkanschluss verwendet haben, um Marcia M., ihrer Kontaktperson beim IS, Zugang zu Social-Media-Konten zu verschaffen. Diese sollen anschließend der Kommunikation unter den Schleusungsbeteiligten gedient haben.

Angeklagte Songül G. hat das letzte Wort

Songül G. hatte zu Prozessbeginn die Vorwürfe bestritten. Sie räumte am Montag zwar ein, mit einer in das Gebiet des selbst ernannten Islamischen Staates ausgereisten Frau in Kontakt gestanden und dieser 2016 auch eine Handy-Rufnummer und Accounts in sozialen Netzwerken zu Verfügung gestellt zu haben. Sie habe aber nicht gewusst, dass diese Frau eine aktive Rolle im IS gespielt habe.

Am kommenden Freitag erhält Songül G. vor dem Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts das „letzte Wort“. Das Urteil wird voraussichtlich am 16. Dezember verkündet.