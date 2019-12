FDP auf Wählerfang in der bürgerlichen Mitte

Hamburg. Betont cool und lässig zieht FDP-Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels-Frowein in den Wahlkampf zur Bürgerschaftswahl in Hamburg im kommenden Februar - zumindest auf den Plakaten, die die 57-Jährige Fraktionschefin am Freitag präsentierte und die ab Ende Januar in der Stadt hängen sollen. Mal in schwarzer Lederjacke, mal im Schlabberlook mit Turnschuhen, wirbt sie darauf für liberale Werte. "Die Mitte lebt" sei die zentrale Aussage, erklärte sie. Dabei wolle sie ein starkes Signal für bürgerliche Werte setzen. "Wir überlassen die Stadt nicht Links oder Rechts (...) Wir machen eine starke Politik für die bürgerliche Mitte."