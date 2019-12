St.-Pauli-Trainer Luhukay: "Wir müssen an uns glauben"

Hamburg. Trainer Jos Luhukay vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli hat trotz sieben siegloser Spiele nicht das Vertrauen in seine Mannschaft verloren. "Wir müssen an uns und unsere Spielweise glauben, unsere Lösungen und Möglichkeiten vermehrt nach vorne suchen. Unser Ziel muss es sein, dass wir nach Regensburg fahren, um zu gewinnen", sagte er vor dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim SSV Jahn Regensburg und fügte hinzu: "Ich sehe bei uns eine richtig starke Mannschaft, die zu 100 Prozent ehrgeizig ist."

Die Verletzungsnot der vergangenen Spieltage hat sich zumindest nicht verschlimmert. "Seit zwei Wochen ist keine Verletzung mehr dazu gekommen. Diese Woche sind mit Christopher Buchtmann, Florian Carstens, Rico Benatelli und Leo Östigard vier Spieler wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen", sagte Luhukay. Einsatzfähig am Sonntag ist allerdings nur Innenverteidiger Östigard.

Die kritische Tabellensituation, St. Pauli ist punktgleich mit dem Relegationsplatz-Inhaber 1. FC Nürnberg, bereitet Luhukay keine allzu großen Sorgen. "Es ist kein Grund, die Schultern hängen zu lassen. Die Mannschaft kann sich durch Überzeugung und gute Trainingsarbeit selbst helfen", sagte der Trainer. Dass die Vereinsführung ihm trotz der schwachen Ergebnisse das Vertrauen ausspricht, weiß der Trainer zu schätzen: "Das ist wichtig für den gesamten Verein. Aber ich muss auch selber daran glauben, dass ich der richtige Trainer sein kann, und das tue ich mit Sicherheit."